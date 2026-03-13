Липсата на подкрепа към жени с онкологични заболявания се превръща в социален проблем, показва проучване по проект на Асоциация "Живот"

Липсата на подкрепа към жените с онкологични заболявания в България се превръща в социален проблем. Това показва анализ на социологическата агенция „Глобал Рисърч“ на базата на първото по рода си проучване в страната, изследващо психологическото състояние на жени с онкологични заболявания. Данните бяха представени от Цветина Младенова от агенцията при откриването в Хасково на тридневен обучителен семинар на психолози от Южния централен и Югоизточния район.

Проучването и форумът са част от проекта „Когато ракът и насилието се срещнат“, финансиран по програма „Силна“ на Български фонд за жените. Изпълнител на проекта и организатор на събитието е Българска асоциация на хора с онкологични и други заболявания „Живот“.

Изследването е проведено през април миналата година сред 344 пълнолетни жени с онкологични заболявания. Над една трета от анкетираните посочват, че не усещат достатъчна подкрепа от обществото. Около 45 процента от тях не смятат, че здравната система им оказва необходимата подкрепа, а сходни са и оценките за помощта от институциите като цяло.

Тревожни са и данните за насилие или дискриминация вследствие на заболяването, показва анализът. Според резултатите 36 процента от участничките в проучването съобщават, че са били жертва на поне една форма на насилие или дискриминация в домашна среда или на работното място. Отбелязани са и случаи на дискриминационно отношение както на работното място, така и в лечебни заведения. Сред посочените прояви са незачитане на гражданските права, отказ от наемане на работа, отказ от оказване на помощ и социална изолация.

Социологическото проучване посочва и необходимостта от психологическа подкрепа за пациентите още по време на лечението им. Според 85 процента от анкетираните жени трябва да бъдат създадени центрове за психологическа помощ към онкологичните болници.

Формирането на такива центрове е и основната застъпническа кампания по проекта, посочи председателят на Българска асоциация на хора с онкологични и други заболявания „Живот“ Минка Арабаджиева. По думите й през последната година около 50 души с онкологични заболявания от област Хасковска област, които са били жертви на физическо или психологическо насилие, са получили психологическа подкрепа от специалист в рамките на проекта.

Данните от изследването са публикувани и в алманаха „Надежда с посока“, издаден тази година по проекта „Надежда с посока“, който също беше представен по време на форума.

Темата е изключително болезнена, но и необходима за обсъждане, каза заместник областният управител на Хасковска област Марина Ташева, която присъства на откриването на семинара. Началникът на отдел „Здравеопазване и социални дейности“ в Община Хасково Злата Караджова подчерта, че асоциация „Живот“ е сред активните неправителствени организации в града, които поставят на обществено внимание важни социални проблеми и работят за намиране на решения с участието на институциите и гражданското общество.