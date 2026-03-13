Потушени са 88 пожара в страната през изминалото денонощие, един човек е пострадал

Пожарните екипи са реагирали на 119 сигнала за произшествия и са потушили 88 пожара в страната през изминалото денонощие. Пострадал е един човек, съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”.

Информацията е към 6:00 часа тази сутрин.

Мъж на 75 години е пострадал вследствие на пожар в апартамент в жилищен блок в град Елхово, област Ямбол. Произшествието е ликвидирано с четири пожарни автомобила на пожарната в Ямбол.

С преки материални щети са възникнали 19 пожара, от които: седем в жилищни сгради, два в промишлени сгради, два в спомагателни, временни или паянтови постройки, четири в транспортни средства, един в горски масиви, два в съоръжения на открито, един друг.

Без нанесени материални щети са възникнали 69 пожара, от които: 29 в сухи треви, горска постеля и храсти, 28 в отпадъци, десет в готварски уреди и комини, два други.

Извършени са 21 спасителни дейности и помощни операции, от които: три при катастрофи в транспортни средства, 18 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР - четири, оказване съдействие на граждани - четири, водоснабдяване - една, отводняване - една, оказване съдействие на други структури и ведомства - четири, други - четири).

Лъжливите повиквания са десет.