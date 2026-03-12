„АЕЦ Козлодуй – Нови мощности" подписа споразумение за сътрудничество с Професионалната гимназия по ядрена енергетика в Козлодуй

Споразумение за сътрудничество беше подписано между дружеството „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ и козлодуйската Професионална гимназия по ядрена енергетика „Игор Курчатов“. Това съобщи учебното заведение във фейсбук страницата си.

Документът е насочен към подкрепа на професионалното образование и развитието на младите специалисти. Съвместните инициативи ще дадат възможност на учениците да се срещнат с експерти от ядрената индустрия, да участват в образователни събития, лекции и практически инициативи, както и да научат повече за перспективите за професионална реализация в сектора, посочват от професионалната гимназия. Партньорството ще насърчава интереса към техническите специалности и ще подпомага подготовката на бъдещи кадри за развитието на новите ядрени мощности в България.

В средата на миналия месец дружеството подписа подобно споразумение и с Профилираната природо-математическа гимназия „Акад. Иван Ценов“ във Враца.