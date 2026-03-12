До 10 дни се очаква да започне неонатален скрининг за допълнителни три заболявания, каза служебният здравен министър доц. Михаил Околийски

Към момента в двете лаборатории, в които може да се осъществява неонатален скрининг за допълнителни три заболявания, се правят тестови проби и валидиране на методите за изследване, като дотогава изследванията се извършват само в подготвителен режим и все още не се издават диагностични резултати. Това каза служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски на заседанието на парламентарната комисия по здравеопазване във времето за отговори на актуални устни въпроси, отправени от членове на комисията. Доц. Околийски отговори на Александър Симидчиев от парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България“ на въпрос, свързан с неонаталния скрининг. Очакваме до седем-10 дни да приключи валидирането и реално да започне мониторингът за тези три заболявания, каза доц. Околийски.

С нормативни промени е въведен скрининг за спинална мускулна атрофия, тежки комбинирани имунни дефицити и муковисцидоза, каза доц. Околийски. През юли 2025 г., след обществена поръчка, са сключени договори под условие за доставка на реактиви и консумативи за тези три заболявания. Министерският съвет приема действия по осигуряване на средствата и в средата на февруари тази година е одобрено финансирането в размер на малко над 1,5 млн. евро за доставка на реактивите и консумативите.

В момента се правят конкретните планове по логистиката и се осигурява непрекъснатостта на целия процес по логистика, а следващата седмица ще бъде готов алгоритъмът за действие по нея, допълни доц. Околийски. По думите му ще има възможност и за въвеждането на всички резултати от изследванията в Националната здравноинформационна система.

Към момента в България се извършва масов скрининг на новородени деца за три редки заболявания - фенилкетонурия, вроден хипотиреоидизъм и вродена надбъбречнокорова хиперплазия. Чрез скрининга се откриват в най-ранен етап децата с вродени редки заболявания и започва навременното им лечение, каза доц. Околийски.