Възможността за възникване на радиоактивно замърсяване заради войната в Близкия изток не е на дневен ред, каза служебният екоминистър

Борислава Бибиновска
Комисията по околната среда и водите заседава в Народното събрание. На снимката: служебният министър на околната среда и водите Юлиян Попов (вляво) и зам.-министърът на околната среда и водите Петър Димитров. Снимки: Минко Чернев/БТА
София,  
12.03.2026 17:10
 (БТА)

За радиоактивно замърсяване не мисля, че това е нещо, което е на дневен ред като вероятност. Това каза служебният министър на околната среда и водите Юлиян Попов по време на блицконтрол в ресорната парламентарна комисия в отговор на въпрос има ли възможност за възникване на радиоактивно замърсяване в района на Персийския залив, Каспийско море, Кавказ и Черноморската зона вследствие на военните действия в Близкия изток.

Той каза, че не е обсъждана съвместна декларация между министрите на околната среда от държавите членки на Европейския съюз по темата. Следим всичко, което е свързано с радиоактивния фон, увери Попов.

Той коментира и темата около дебата за евентуалното отлагане на търговията с въглеродни емисии, но по думите му няма анализи как Европейската схема за търговия с емисии (ETS) ще въздейства върху българските потребители.

/РИ/

