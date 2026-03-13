Служебният премиер ще поздрави екипа на Кризисния щаб на МВнР за евакуацията на българи от региона на Близкия изток

site.btaСлужебният премиер ще поздрави екипа на Кризисния щаб на МВнР за евакуацията на българи от региона на Близкия изток
Служебният премиер Андрей Гюров ще посети Министерството на външните работи (МВнР), за да поздрави екипа на Кризисния щаб на МВнР с успешното приключване на активната фаза на операцията по извеждане на български граждани от региона на Близкия изток и Иран, съобщиха от пресцентъра на външното министерство.
По-рано тази седмица служебният министър на външните работи Надежда Нейнски съобщи, че над 2600 българи са евакуирани от региона на Близкия изток. Проведени са над 15 000 телефонни разговора и са обработени над 6500 имейла, повече от 100 служители на външното ни министерство и задграничните представителства работиха на 24-часов режим, заяви министър Нейнски.
Проведохме най-мащабната до този момент по евакуация на български граждани от 11 държави, заяви още Надежда Нейнски.
Андрей Гюров ще се запознае и с условията и начина на работа на Ситуационния център на външното ни министерство.
