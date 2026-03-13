Подробно търсене

Служебният премиер ще поздрави екипа на Кризисния щаб на МВнР за евакуацията на българи от региона на Близкия изток

Николай Трифонов
Служебният премиер ще поздрави екипа на Кризисния щаб на МВнР за евакуацията на българи от региона на Близкия изток
Служебният премиер ще поздрави екипа на Кризисния щаб на МВнР за евакуацията на българи от региона на Близкия изток
На снимката: Служебният премиер Андрей Гюров. Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София,  
13.03.2026 07:15
 (БТА)

Служебният премиер Андрей Гюров ще посети Министерството на външните работи (МВнР), за да поздрави екипа на Кризисния щаб на МВнР с успешното приключване на активната фаза на операцията по извеждане на български граждани от региона на Близкия изток и Иран, съобщиха от пресцентъра на външното министерство.

По-рано тази седмица служебният министър на външните работи Надежда Нейнски съобщи, че над 2600 българи са евакуирани от региона на Близкия изток. Проведени са над 15 000 телефонни разговора и са обработени над 6500 имейла, повече от 100 служители на външното ни министерство и задграничните представителства работиха на 24-часов режим, заяви министър Нейнски.

Проведохме най-мащабната до този момент по евакуация на български граждани от 11 държави, заяви още Надежда Нейнски. 

Андрей Гюров ще се запознае и с условията и начина на работа на Ситуационния център на външното ни министерство.

/ЛРМ/

Свързани новини

10.03.2026 16:15

Над 2600 българи са евакуирани от Близкия изток, каза служебният външен министър Надежда Нейнски

Над 2600 българи са евакуирани от региона на Близкия изток, каза служебният министър на външните работи (МВнР) Надежда Нейнски на пресконференция в МВнР във връзка с ескалацията на обстановката по сигурността в Близкия изток и подкрепата на
06.03.2026 16:13

Търсим съдействие на всички авиационни оператори, които могат да реализират полети за Близкия изток, заяви зам.-министър Шаламанов

За нас това е реална операция "Искрена грижа" по разпореждане на премиера, която изпълняваме с всички ресурси на държавата и търсим съдействие на всички авиационни оператори, които могат да реализират полети. Това заяви зам.-министърът на външните
05.03.2026 15:25

На този етап евакуацията на българските граждани от района на конфликта в Близкия изток тече изключително организирано, каза служебният външен министър

Изтеглянето на българските граждани от района на конфликта продължава, като на този етап ходът на евакуацията тече изключително организирано, посланиците и консулите по места са ангажирани с извеждането и предоставяне на достатъчно сигурност на българските граждани, защото разстоянията от хотелите до летищата са зони с повишен риск. Това каза на брифинг служебният министър на външните работи Надежда Нейнски след заседанието на Съвета по сигурност към Министерски съвет във връзка със ситуацията в Близкия изток.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:35 на 13.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация