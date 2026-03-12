Ученици пресъздадоха пътно нарушение и участваха в симулативен съдебен процес в Смолян

Възстановка на пътно нарушение и симулативен съдебен процес се проведоха в Смолян с участието на ученици от десети клас на Първо средно училище „Св. св. Кирил и Методий“. Инициативата е част от образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

Темата на възстановката е свързана със Закона за движението по пътищата и е съобразена с възрастта на учениците, на които предстои да придобият свидетелство за управление на моторно превозно средство. Тази година казусът представя млад шофьор, който управлява автомобил с висока скорост в централната част на града и извършва дрифт. Той е спрян от екип на „Пътна полиция“, направена му е проба за алкохол и наркотични вещества, след което му е съставен акт за административно нарушение.

След възстановката на бул. „България“ в центъра на града учениците се включиха в симулативен съдебен процес, в който влязоха в ролята на съдии, прокурори и адвокати.

Председателят на Административния съд в Смолян Игнат Колчев заяви, че програмата се провежда за десета поредна година и е пример за добро взаимодействие между институциите. По думите му инициативата цели да предпази младите хора от рисковото поведение на пътя и да ги насърчи да бъдат отговорни шофьори.

Директорът на Областната дирекция на МВР в Смолян старши комисар Костадин Пачеджиев посочи, че инициативата има за цел да запознае младите хора със законите и правилата за движение по пътищата и да ги насърчи да бъдат отговорни участници в движението. По думите му полицията участва активно в програмата, като съвместната работа на институциите е насочена към изграждане на законово съзнание и гражданска отговорност у подрастващите.

Съдия Петя Оджакова от Административния съд в Смолян обясни, че образователната програма дава възможност на учениците да се включат в различни етапи на административнонаказателния процес. Тя допълни, че програмата включва лекционен курс в училищата и практически занимания в съдебна среда, в които учениците обличат съдебни тоги и се въплъщават в ролята на магистрати и адвокати. Целта е да се насърчи обществената нетърпимост към нарушенията на Закона за движението по пътищата.

В събитието се включиха представители на Административния съд, Окръжната прокуратура, Районния съд, Областната дирекция на МВР и сектор „Пътна полиция“, адвокати - ментори, както и Община Смолян, които съдействаха за организацията и провеждането на инициативата.