Фратрия се разделя с треньора си Алексей Савинов по взаимно съгласие

Втородивизионният Фратрия официално съобщава, че клубът и старши треньорът Алексей Савинов прекратяват сътрудничеството си по взаимно съгласие. Това съобщиха от клуба на официалната си страница във фейсбук.

Клубът благодари на треньора за свършената работа, професионализма и приноса му в развитието на отбора.

"Убедени сме, че както ФК „Фратрия“, така и треньорът ще продължат своето развитие по своя път и ще постигнат нови успехи в бъдеще. ФК „Фратрия“ пожелава успех на Алексей Савинов в бъдещата му професионална кариера", пише в съобщението на клуба.

Фратрия заема второто място във Втора лига с 46 точки от 22 мача, като води с 3 точки пред третия - Янтра, и 5 точки пред четвъртия - Вихрен. В последния кръг на Втора лига Фратрия претърпя поражение като домакин от гостуващия тим на Севлиево с 1:4.