Съдът в Хасково остави под домашен арест българин, издирван от германските власти с Европейска заповед за арест за данъчна измама

Състав на Окръжния съд в Хасково постанови мярка за задържане „домашен арест“ за 47-годишния Станимир Малчев. Българинът е обявен за международно издирване въз основа на Европейска заповед за арест (ЕЗА), издадена от офиса на Европейската прокуратура в германския град Хамбург за провеждане срещу него на наказателно производство. Обвинението му е за участие в организирана престъпна група и данъчна измама. За извършеното престъпление е предвидено наказание до 15 години „лишаване от свобода“.

Сред мотивите на съда за постановената мярка са, че Малчев е с чисто съдебно минало и е с изяснен постоянен адрес в България. Освен това, по делото няма данни мъжът да се е укривал, а също и германските власти да са предприемали неуспешни опити за установяване на директен контакт с него, или за търсенето му преди, да го обявят за международно издирване.

Марката „домашен арест“, която да се контролира със средствата за електронно наблюдение от съответната служба, е в състояние да осигури участието на лицето в същинското производство за разглеждането на ЕЗА по същество, счете още съдът. Определението подлежи на обжалване и протест на следваща инстанция - пред апелативните магистрати в Пловдив.