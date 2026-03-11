Граждани протестират пред МВР с искане за оставката на директора на полицията в Пловдив, министър Дечев прие част от протестиращите в кабинета си

Граждани се събраха на протест пред МВР с искане за оставката на директора на Областната дирекция на МВР в Пловдив Васил Костадинов. В района има засилено полицейско присъствие. Организатор на протеста е майката на убития в Цалапица Димитър Малинов - Атанаска Бакалова.

БТА припомня, че Костадинов бе освободен от същия пост през 2023 година заради забавени действия на полицията след убийството на младежа. Преди дни той беше върнат на поста.

Никой не е очаквал, че Васил Костадинов ще се върне на поста. Искаме промяна, искаме работещи хора по институциите. Това връщане го усещаме като шамар, каза пред медиите Бакалова. Тя допълни, че Костадинов е бил в болничен досега.

"Такива хора ли трябват на МВР - като човека, който се обади на Рангел Бизюрев и го предупреди, че е издирван в България за убийство? Такива хора трябва да са вън от МВР. На такива хора ли трябва да разчитаме", каза Бакалова.

Трябва Окръжна прокуратура – Пловдив да образува ново разследване и близнаците Валентин и Борислав Динкови да бъдат привлечени като съучастници в умишлено убийство, заяви Бакалова и допълни, че се очаква близнаците да излязат от затвора тази година.

По-късно служебният министърът на вътрешните работи Емил Дечев прие в кабинета си част от протестиращите.

Граждани протестираха със същите искания преди дни в Пловдив. Ден по-късно служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев каза, че допълнително ще се запознае с техните искания и ще вземе решение.

Той посочи, че от гледна точка на правото информацията, която има, е, че по отношение на Костадинов няма констатации за дисциплинарни нарушения и за извършени престъпления.

Два пъти му е налагано дисциплинарно наказание – единият път е „мъмрене“, което е отменено от Административен съд – Пловдив, а второто е дисциплинарно уволнение, което също е отменено от съда, обясни Дечев.