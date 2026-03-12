Подробно търсене

Гръцкият военен министър Николаос Дендиас ще посети България днес, с Атанас Запрянов ще обсъдят актуални въпроси в сферата на отбраната

Николай Трифонов
Снимка: Милена Стойкова/БТА
12.03.2026 05:00
Министърът на националната отбрана на Гърция Никос Дендиас ще посети България днес по покана на служебния министър на отбраната Атанас Запрянов. Министрите и водените от тях делегации ще обсъдят актуални въпроси в сферата на сигурността и отбраната, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Миналата седмица Гърция увери България, че ще окаже помощ за противоракетната защита на страната ни със средства за противовъздушна отбрана и военен персонал. От военното ни министерство обясниха, че в зона в Северна Гърция ще бъде разположена гръцка система за противовъздушна отбрана "Пейтриът", която ще осигурява противоракетна защита на голяма част от територията на България. Допълнително два самолета F-16 ще подсилват защитата на въздушното пространство на България. Двама гръцки офицери от Военновъздушните сили ще бъдат командировани в София за координация с българското военно командване.

Гръцката система за противовъздушна отбрана "Пейтриът" е вече в дежурство, имаме пълно прикритие, заяви Атанас Запрянов. Нашите войски за противовъздушна отбрана са много добре подготвени и те също участват, заяви Запрянов. Той допълни, че това не се прави, защото има директна военна заплаха за България. Длъжни сме да вземем мерки и за потенциални заплахи, обясни министърът.

Гърция оказа помощ на България, след като страната ни поиска усилване на системата за противоракетната отбрана заради изстреляните ракети от Иран към Турция още на 4 март. 

Атанас Запрянов и Никос Дендиас ще направят съвместно изявление пред медии по-късно през деня. Българският военен министър съобщи вчера, че Дендиас ще се срещне и със служебния премиер Андрей Гюров.

