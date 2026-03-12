Прехвърляне на имоти от държавата към Столичната община предстои да разгледа днес Столичният общински съвет (СОС) на редовно заседание от 10:00 часа. Дневният ред е публикуван на интернет страницата на Съвета.

Вносители на докладите са кметът на София Васил Терзиев и председателят на СОС Цветомир Петров. Имотите са свързани с емблематични столични сгради, терени за изграждане на детски градини и училища, парк и терен за нуждите на управлението на отпадъците. Сред тях са сградата на бившия Нотариат, сградата на ул. „Георги С. Раковски“ 134, парк „Врана“.

Кметът Терзиев е вносител на доклад относно промени в наредбата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столичната община. Предлагат се и промени в наредбата за прием на ученици в първи клас в общинските училища в София.

Актуализиран План за действие за устойчива енергия и климат на Столична община 2021-2030 г., включващ Програма за енергийна ефективност и Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ПДУЕК), е в дневния ред на заседанието на Съвета, като вносител отново е столичният кмет.

Негов е и доклад за изменение на Плана за действие на общинските концесии на Столична община за периода 2022-2027 година.

СОС ще обсъди още осигуряването на финансови средства от бюджета на Столична община за финансиране на разходите по изпълнение на мерките за енергийно обновяване на общинските жилища, част от многофамилни жилищни сгради, финансирани по споразумения за трансфер на средства с МРРБ (нефинансирани по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради).