Депутатите ще обсъдят на първо четене пет законопроекта за изменение на Наказателния кодекс, предвижда програмата на парламента

site.btaДепутатите ще обсъдят на първо четене пет законопроекта за изменение на Наказателния кодекс, предвижда програмата на парламента
Парламентът ще обсъди на първо четене пет законопроекта за изменение на Наказателния кодекс (НК). Това е първата точка в приетата програма за днешното пленарно заседание.
Четири от законопроектите са одобрени от Комисията по конституционни и правни въпроси на Народното събрание, а един е отхвърлен.
Законопроектът на ГЕРБ-СДС, одобрен от комисията, предвижда инкриминиране на изхвърлянето на битови, строителни или производствени отпадъци в големи количества на нерегламентирани за това места, като по този начин се създава опасност за здравето и живота на хората.
Със законопроекта на "ДПС-Ново начало" се залага значително увеличаване на наказанията за всички сексуални посегателства срещу деца - малолетни и непълнолетни, предвидени в Наказателния кодекс. Предвидено е разпространяване на порнографски материали да се наказва с лишаване от свобода от една до пет години, вместо досегашното наказание до една година, а глобата от 1000 до 3000 лв. да стане от 1000 до 10 000 лв.
Два от одобрените от правната комисия законопроекти са внесени от Министерския съвет. С единия се цели преодоляване на констатирани от Конституционния съд противоречия и несъвършенства на наказателното законодателство и запълване на законовата празнота по отношение на отнемането на моторното превозно средство, послужило за извършване на престъпления, което не е собственост на дееца. В такива случаи се предлага в тежест на виновния да се присъжда неговата равностойност.
Вторият правителствен законопроект за промени в НК дава по-голяма защита на ненавършилите пълнолетие деца. Предвижда се давността за преследване за престъпление по отношение на малолетно или непълнолетно лице да започва да тече от навършване на пълнолетие.
Правната комисия е отхвърлила законопроекта на Божидар Божанов от „Продължаваме промяната-Демократична България“, който предлага потвърждаване на неистина или затаяване на истина пред нотариус да стане престъпление и да се наказва като лъжесвидетелстването пред съд – с до пет години затвор.
Програмата за днес предвижда още депутатите да изслушат служебния министър на енергетиката Трайчо Трайков и изпълнителния директор на АЕЦ „Козлодуй“ Иван Андреев относно ескалиращи разходи за извършване на годишни планови ремонтни програми на 5-и и 6-и блок през 2026 г.
В дневния ред е и законопроект за ратифициране на Рамковото споразумение между правителството на България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Втория швейцарски принос към избрани държави – членки на Европейския съюз, за подкрепа на мерки в областта на миграцията.
/ВД/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина