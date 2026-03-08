Близо 16 хиляди дръвчета бяха раздадени в Перник по инициатива на Гората.бг

Близо 16 хил. дръвчета бяха раздадени в Перник по инициатива на „Гората.бг“. Това каза за БТА Веселин Спасов, който е перничанин и доброволец в организацията. Той допълни, че фиданките са от 15 вида, сред които плодни, медоносни, паркови и няколко горски вида. Доброволецът определи тенденцията младите хора да са на площада и да търсят начин да си вземат дръвче, което да засадят, като положителна. Инициативата се провежда за шеста година в града, уточни той.

„За нас това е най-ефективният начин дръвчетата да стигнат до повече хора. Така не се оскъпява доставката, защото предаването става лично, а за фиданките няма опасност да се повредят, ако се изпращат по куриер“, допълни Спасов.

Той каза, че във фейсбук групите хората често качват снимки със засаденото и дават обратна връзка какво се случва с дръвчетата. Целта на инициативата е тази година да бъдат раздадени близо шест млн. фиданки.

В събота подобна акция се проведе в Благоевград и Кюстендил. През 2026 г. ще бъдат посетени близо 30 града в страната.