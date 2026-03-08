Подробно търсене

Дами се състезаваха в празнично рали в Монтана по повод Деня на жената

Кореспондент на БТА в Монтана Милена Островска
Дами се състезаваха в празнично рали в Монтана по повод Деня на жената
Дами се състезаваха в празнично рали в Монтана по повод Деня на жената
Снимки: Кореспондент на БТА в Монтана Милена Островска
Монтана,  
08.03.2026 14:45
 (БТА)

Дами от цялата страна се включиха в празнично рали по повод Международния ден на жената – 8 март. Организатори на събитието са Община Монтана и мотоциклетен клуб „Монтана 1998“.

Осмомартенското рали се провежда за трета поредна година. В празничната надпревара се включиха 23 участнички от различни градове в България, които демонстрираха своите умения зад волана. Състезанието се проведе в два кръга, в които дамите преминаваха през различни елементи на трасето с разнообразни маневри, като се оценяваха както скоростта, така и точността при изпълнение на задачите.

Победителките бяха наградени от кмета на Монтана Златко Живков и президента на Мотоциклетен клуб „Монтана 1998“ – Светослав Струнджев-Сури. Всички участнички получиха плакет и цветя, а финалистките на първите три места получиха и парични награди. На първо място с най-добро време се класира Марина Александрова. Второто място зае Мария Илиева, а трета е Дияна Пандурска. В клас „Профи“ награда взе Констанца Томова-Кети от София.

/РИ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:45 на 08.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация