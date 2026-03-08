Дами се състезаваха в празнично рали в Монтана по повод Деня на жената

Дами от цялата страна се включиха в празнично рали по повод Международния ден на жената – 8 март. Организатори на събитието са Община Монтана и мотоциклетен клуб „Монтана 1998“.

Осмомартенското рали се провежда за трета поредна година. В празничната надпревара се включиха 23 участнички от различни градове в България, които демонстрираха своите умения зад волана. Състезанието се проведе в два кръга, в които дамите преминаваха през различни елементи на трасето с разнообразни маневри, като се оценяваха както скоростта, така и точността при изпълнение на задачите.

Победителките бяха наградени от кмета на Монтана Златко Живков и президента на Мотоциклетен клуб „Монтана 1998“ – Светослав Струнджев-Сури. Всички участнички получиха плакет и цветя, а финалистките на първите три места получиха и парични награди. На първо място с най-добро време се класира Марина Александрова. Второто място зае Мария Илиева, а трета е Дияна Пандурска. В клас „Профи“ награда взе Констанца Томова-Кети от София.