Лале, фрезия, хризантема, гербер и роза са сред най-търсените цветя за Осми март в Ловеч

Пролетните цветя, сред които лале, фрезия, хризантема, гербер, роза и зюмбюл, са сред най-търсените цветя за Деня на жената – 8 март, в Ловеч, казаха търговци за БТА. По традиция клиентите избират букетите в самия празничен ден, добавиха те.

Според Магда Георгиева, която е цветар повече от 25 години, няма поскъпване преди Осми март и цените са такива, каквито са през цялата година. На едро обаче има повишение – с малко над 20 процента. Тя обаче не е вдигнала цените, за да може всеки да зарадва любимата жена с цвете за празника.

Дни преди Осми март шатри за продажба на букети и саксии с цветя са разположени на няколко места в централната градска част, както и в жилищните комплекси.

Емануил Иванов помага на приятели и неговите наблюдения са, че дамите клиенти обикновено са повече от мъжете. Жените са по-предвидливи и вземат букет или цветя, които може да се засадят в градината, по-рано. Силният пол пък се сеща в последния момент – навръх празника.

Любимите цветя на Ели Арабаджиева са градинските карамфили. Тя си спомня, че миналата година са се продавали по 5,00 лв., а сега са 5,00 евро. За БТА тя отбеляза още, че игличината сега е 3,00 евро, а стръкчето зюмбюл – 2,50 евро, докато през 2025 г. цените им съответно са били 2,50 лв. и 2,00 лв. Категорично считам, че проблемът е в търговците, каза ловчалийката.

Опаковани в букет гербер, хризантема или фрезия са по 4,00 евро, а роза – 5,00 евро, показа репортерска проверка на БТА. Най-евтини са карамфилчетата – по 2,50 евро.