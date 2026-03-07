Три природни забележителности край Търговище могат да разгледат пътуващите по главния път София - Варна. Това са Пеещият водопад, скалното образование "Коня" и "Дервентската пещера".

Особено пълноводна след снеготопенето е природната забележителност "Водопада". Малкият водопад е образуван от излизащ на скалната повърхност подземен приток на река Врана. Намира се в местността Боаза до главния път София - Варна. Обявен е за природна забележителност от 13 март 1978 г., по информация от сайта на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Шумен.

Защитената територия е с площ 0,1 ха, с цел опазване на малкия водопад, който местните хора нарича още "пеещият", заради звука от падащата водна маса.

Друга природна забележителност, която могат да видят пътуващите по първокласния път в района на Търговище, е скалното образование "Коня". Тази защитена територия е обявена като природна забележителност през същата година. Площта ѝ е 0,3 ха. Целта е опазване на скалното образование - голина, наподобяващо изображение с форма на кон, намиращо се в землището на Търговище.

Според регистрите на РИОСВ - Шумен, в този район е и "Дервентската пещера". Природната забележителност е с площ 1 ха. Намира се на склоновете на Преславската планина, в Пролазкия пролом, в землището на търговищкото село Пролаз. Пещерата е една от малкото в този край и не е добре проучена, посочват експертите от екоинспекцията. Прилепите са основните видове в пещерната фауна, тя е местообитание на особен вид малък бръмбар, родственик на Светломразец.