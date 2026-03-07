Служителите на МВР в Ловешка област почетоха колегите си, загинали при изпълнение на служебния дълг

Полицейските служители от шестте районни управления към Областната дирекция (ОД) на МВР - Ловеч и огнеборците от петте районни служби към Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ отдадоха почит към своите загинали колеги и запазиха минута мълчание в тяхна памет. Това съобщават от пресцентъра на ОДМВР – Ловеч. Светлините на всички специализирани автомобили също бяха включени.

За БТА регионалният говорител на МВР каза, че в областта няма загинали полицаи при изпълнение на служебния им дълг. През 1990 г. един огнеборец е загинал, падайки от 16 метра височина, при гасене на силоз в Троян.

На 7 март се отбелязва Международният ден в памет на загиналите служители на реда. Кампанията е на Интерпол и тази година е под мотото „В памет на загиналите служители на реда” (Remembering Fallen Officers). Идеята на инициативата е да акцентира върху мъжете и жените в униформата, напомняйки, че зад всяка значка стои човек, семейство и живот, посветен на защитата на другите.

Денят се отбелязва в цял свят, като държави от различни континенти на 6-и и 7 март осветяват световни емблематични обекти в синьо – символ на полицейска общност, значими обществени обекти, полицейски управления, правителствени и министерски сгради, създавайки непрекъсната глобална светлинна верига, следваща движението на слънцето по света. Полицейската професия е една от малкото, в които решението да защитиш другия може да струва живота ти, допълват от ОДМВР – Ловеч.