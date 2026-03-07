Полицаи от Областната дирекция на МВР в Шумен отдадоха почит към загиналите служители на реда

С минута мълчание и включени светлини полицаи от Областната дирекция на МВР - Шумен отдадоха почит в Международния ден в памет на служителите на реда, загинали при изпълнение на служебния си дълг - 7 март, съобщи говорителят на полицията в Шумен Ася Йорданова.

"Инициативата е част от мемориалната кампания на Интерпол, която цели да насочи вниманието към мъжете и жените зад униформата и да напомни, че зад всяка значка стои човек, семейство и живот, посветен на защитата на обществото. Полицейската професия е една от малкото, в които решението да защитиш другия може да струва живота ти. Доверието между обществото и неговите сили за сигурност е ценност, която се изгражда ежедневно – както с думи, така и с действия. Независимо от различните униформи, езици и закони, служителите на реда по света са обединени от една мисия – да защитават сигурността на гражданите и обществения ред. Загубата на служител на реда в изпълнение на дълга е загуба не само за семейството и близките му, но и за неговите колеги, за институцията и за обществото. Този ден е повод да се отдаде почит на онези, които са платили най-високата цена в името на сигурността на другите, и да се напомни за рисковете, които съпътстват полицейската професия", добави говорителят на полицията в Шумен.

По този повод по целия свят обществени сгради и емблематични обекти се осветяват в синьо – символ на полицейската общност и на солидарността между служителите на реда. България се включва в инициативата заедно с близо 100 държави, допълни Йорданова.

Както БТА предаде, Министерството на вътрешните работи отбелязва Международния ден в памет на загиналите служители на реда с поднасяне на венци пред паметника на загиналите полицейски служители в столицата. В навечерието на възпоменателния ден, в синьо беше осветена и сградата на Националния дворец на културата в София.