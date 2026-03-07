С включени сини светлини полицията в Сливен отдават почит на загиналите си колеги

С включени сини светлини и минута мълчание дежурните полицейски екипи в Областната дирекция на МВР в Сливен и районните управления в областта почетоха паметта на свои колеги от страната и света, загинали при изпълнение на служебния си дълг. Към инициативата се присъединиха и дежурните екипи на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Сливен, съобщиха от пресцентъра на полицията.

В Нова Загора служителите на реда почетоха с минута мълчание и включени светлини паметта на своя колега Тодор Стоянов Тодоров. Той загива на 2 декември 2020 г. на 35-годишна възраст, когато патрулният автомобил, до който се намира, е ударен от друго превозно средство, управлявано от шофьор с положителна проба за алкохол.

Днес се отбелязва Международният ден в памет на загиналите служители на реда. Кампанията е по инициатива на Интерпол и се провежда за първи път през 2019 г. Тя има за цел да насочи вниманието към хората зад униформата и да напомни, че зад всяка полицейска значка стои човек, семейство и живот, посветен на защитата на обществото.

По този повод полицейските служби в различни държави организират възпоменателни инициативи.