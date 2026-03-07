Подробно търсене

Интензивен е трафикът за товарни автомобили на изхода на ГКПП „Капитан Андреево“

Росица Илиева
ГКПП „Капитан Андреево" Снимка: Николай Грудев/БТА, архив
София,  
07.03.2026 08:58
 (БТА)

Трафикът е интензивен на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) на границата с Турция ''Капитан Андреево" на изход за товарни автомобили. Това съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“ в информация, публикувана на сайта, за трафика на българските ГКПП към 6:00 ч. 

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Гърция. През граничните преходи „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През граничните преходи „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички останали гранични пунктове и преходи на границите с Република Северна Македония, Сърбия и Румъния.

/РИ/

