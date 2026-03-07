Подробно търсене

Дежурството на полицейските патрули във Врачанско започна с едноминутно мълчание и включени светлини на служебните автомобили

Кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова
Дежурството на полицейските патрули във Врачанско започна с едноминутно мълчание и включени светлини на служебните автомобили
Дежурството на полицейските патрули във Врачанско започна с едноминутно мълчание и включени светлини на служебните автомобили
снимка: Областна дирекция на МВР-Враца
Враца,  
07.03.2026 08:52
 (БТА)

С едноминутно мълчание и включени сини светлини на служебните автомобили започна дежурството на полицейските патрули във Врачанско, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР-Враца. Поводът е Международният ден в памет на служителите на реда, загинали при изпълнение на служебния си дълг, който се отбелязва на седми март по инициатива на Интерпол.

Според информацията днес по целия свят обществени сгради и емблематични места се осветяват в синьо, като символ на полицейската общност, която надхвърля границите и се обединява в обща почит към загиналите при изпълнение на дълга си. По този начин се създава непрекъсната глобална светлинна верига, следваща движението на слънцето по света като знак на професионална световна солидарност, допълниха от полицията.

/РИ/

Свързани новини

06.03.2026 20:27

МВР отбелязва Международния ден в памет на загиналите служители на реда с поднасяне на венци пред полицейския паметник

Министерството на вътрешните работи отбелязва Международния ден в памет на загиналите служители на реда с поднасяне на венци пред паметника на загиналите полицейски служители в столицата. Това съобщиха от пресцентъра на МВР.
06.03.2026 16:31

МВР е част от кампанията на ИНТЕРПОЛ за отбелязване на Международния ден в памет на загиналите служители на реда – 7 март

Министерството на вътрешните работи отбелязва Международния ден в памет на загиналите служители на реда – 7 март. В знак на почит, с подкрепата на Министерството на културата, от 19 часа на 6 март в синьо ще бъде осветена сградата на НДК в

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:31 на 07.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация