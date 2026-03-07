Дежурството на полицейските патрули във Врачанско започна с едноминутно мълчание и включени светлини на служебните автомобили

С едноминутно мълчание и включени сини светлини на служебните автомобили започна дежурството на полицейските патрули във Врачанско, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР-Враца. Поводът е Международният ден в памет на служителите на реда, загинали при изпълнение на служебния си дълг, който се отбелязва на седми март по инициатива на Интерпол.

Според информацията днес по целия свят обществени сгради и емблематични места се осветяват в синьо, като символ на полицейската общност, която надхвърля границите и се обединява в обща почит към загиналите при изпълнение на дълга си. По този начин се създава непрекъсната глобална светлинна верига, следваща движението на слънцето по света като знак на професионална световна солидарност, допълниха от полицията.