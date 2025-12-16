Резултатите от извънредните измервания на въздуха във Велико Търново през ноември показват спазване на нормите

Резултатите от извънредните измервания на въздуха във Велико Търново през ноември показват спазване на регламентираните норми, съобщиха от пресцентъра на Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) във Велико Търново.

Мобилната автоматична станция за контрол на качеството на атмосферния въздух към Регионалната лаборатория в Русе е била разположена в пунктове в кварталите „Бузлуджа“, „Колю Фичето“ и „Зона Б“. Измерени са основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух- фини прахови частици до 10 микрона, серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид и озон, във времеви обхват от 72 часа за всеки от пунктовете, в периода от 18 до 28 ноември 2025 г.

Предоставените протоколи показват, че няма установени превишения на приложимите средночасови и средноденонощни норми, според регламентираните показатели за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух.

Две мобилни станции на Регионалните лаборатории в Русе и във Варна са извършили контролни измервания на емисиите от всички изпускащи устройства, разположени на територията на инсталация за производство на дървесни плоскости, стопанисвана от „Кроношпан България” ЕООД, включени в Комплексното разрешително на дружеството. За период от седем дни – от 17 до 23 ноември 2025 г., получените резултати по показателите прах, органични вещества, определени като общ въглерод, азотни оксиди и серен диоксид показват спазване на нормите за тези източници, определени с издаденото на дружеството комплексно разрешително, обясниха от регионалната екоинспекция.

Извънредната комплексна проверка беше поискана през ноември от кмета на общината Даниел Панов след множество сигнали от граждани за замърсяване на въздуха.