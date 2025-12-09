В Бюрото по труда в Шумен са обявени свободни работни места за лекари, одитори, ресурсни учители, шофьори и електромеханици

В Бюрото по труда в Шумен са обявени свободни работни места за лекари, одитори, ресурсни учители, шофьори, електромеханици и други специалисти, каза за БТА Камелия Дамянова, главен експерт „Посреднически услуги" в Дирекция „Бюро по труда" (ДБТ) – Шумен.

По думите ѝ се търси един стажант одитор в отдел „Вътрешен одит". Изасква се висше образование със специалност „Икономика" или „Финанси". Обявено е и свободно работно място за ръководител на отдел „Вътрешен одит", също с висше образование, със специалностите „Икономика" или „Финанси".

Търсят се петима ресурсни учители с висше педагогическо образование, един деловодител със средно или висше образование, един лаборант с висше или средно образование с квалификация химик или специалност „Хранително-вкусова промишленост", добави гл. експерт Дамянова.

В ДБТ – Шумен е обявено едно свободно работно място за психолог - културтерапевт, с висше образование и специалност „Психология". Търсят се и един фелдшер и четирима лекари с висше медицинско образование, допълни тя.

За специалисти със средно образование са обявени работни места за 10 електромеханици. Кандидатстващите за длъжността е необходимо да имат квалификация „ел. техник" или „ел. механик", отбеляза Дамянова.

В ДБТ - Шумен са обявени 22 свободни работни места за шофьори на тежкотоварен автомобил 12 и повече тона. Кандидатите за позицията трябва да са със средно образование и да притежават свидетелство за управление на моторно превозно средство категория C+Е, допълни главният експерт „Посреднически услуги" в Дирекция „Бюро по труда" – Шумен.

По думите ѝ, във филиалите на ДБТ – Шумен в Хитрино и Венец към момента няма обявени свободни работни места за специалисти с висше или средно специално образование. „В края на годината намаляват обявените работни места", коментира Дамянова.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

"Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА в края юли заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.