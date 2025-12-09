Меморандум за сътрудничество за по-ефективна борба с домашното насилие, подписаха институции и организации от област Перник

В Перник беше подписан Меморандум за сътрудничество между институции и организации от региона, насочен към по-ефективно партньорство при работа по случаи на домашно насилие. Събитието, организирано от фондация „П.У.Л.С.“, се проведе в Двореца на културата и събра представители на местната и държавната власт, сред които заместник-министърът на правосъдието Михаела Мечкунова, областният управител Людмил Веселинов, заместник-кметът Стефан Кръстев и председателят на Общинския съвет Денислав Захариев. Присъстваха също ръководството на фондация „П.У.Л.С.“, социални служби и представители на общините от областта.

Заместник-министърът на правосъдието Михаела Мечкунова заяви пред БТА, че през последната година министерството предприема последователни мерки за справяне с феномена „домашно насилие“. Тя подчерта, че актуализацията на регионалния механизъм е естествено продължение на вече приетия Национален координационен механизъм и на промените в законодателството. „Разкрити бяха 27 регионални центъра за консултиране. Това е важна крачка към обединяване на усилията на неправителствения сектор, местната власт и държавните институции“, посочи Мечкунова.

По думите ѝ Министерството на правосъдието е заложило и 50-процентно увеличение на възнагражденията за правна помощ, както и редица други реформи, насочени към подобряване на грижата за пострадалите и подкрепата за специалистите на терен. „Темата за домашното насилие изисква не само правна и психологическа помощ, но и промяна в общественото мислене“, каза още тя.

Мечкунова отчете, че през последните години се наблюдава нарастваща чувствителност към проблема и повече граждани намират смелост да подават сигнали. „Хората усещат подкрепата на държавата и неправителствените организации. Когато системата работи, те имат кураж да говорят“, допълни тя. Заместник-министърът поздрави фондация „П.У.Л.С.“ за 26-годишната ѝ работа в подкрепа на жертвите.

По време на срещата бяха отчетени и добрите резултати от съвместната работа на институциите в Пернишка област от създаването на Регионалния координационен механизъм през 2016 г.

Меморандумът е част от обновения Регионален координационен механизъм за реакция при случаи на домашно насилие, разработен от фондация „П.У.Л.С.“ по проекта „Силни заедно“, финансиран от Българския фонд за жените и Европейския съюз. Новият механизъм надгражда действащия от 2016 г. модел и стъпва върху анализи, проучвания и становища, събрани по време на проведена регионална среща през юни. Основната му цел е да подобри взаимодействието между институциите и да гарантира по-ефективна защита и подкрепа за пострадалите. В него са разписани конкретни процедури за работа между органите на изпълнителната власт, местното самоуправление, полицията, съдебната система, социалните услуги и неправителствените организации.