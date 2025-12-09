Габровска компания създаде приложение – подарък за българските деца в чужбина. Това съобщиха за БТА от фирма „Перфект“ ЕООД.

Апликацията носи името „Аз съм българче“ и по думите на създателите ѝ тя е за всички българи, живеещи в чужбина, които искат да направят връзката си с родината още по-силна, а децата - да я обичат и да се гордеят с това, че са българи.

Приложението вече е налично в системите за разпространение на апликации за известните операционни системи, допълват създателите му.

„Аз съм българче“ е богато илюстриран софтуерен продукт, който се разпространява безплатно. Основно приложението е разделено на история, забележителности, традиции и обичаи, интересни факти и литература.

От компанията създател посочват, че вярват, че познаването на миналото и постиженията ни помага да преодолеем националния нихилизъм и да погледнем на страната си с гордост и увереност.

Нашата цел е да ви предложим приятно, полезно и мотивиращо преживяване. Ако приложението ви накара дори за миг да се почувствате горди от българския си произход, значи сме изпълнили своята задача, допълниха от „Перфект“ ЕООД.

Желаещите да изпробват апликацията, могат да го направят на този адрес.