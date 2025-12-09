Ученици в неравностойно положение от област Кърджали получават безплатен обяд в рамките на програма на БЧК

Общо 30 ученици в неравностойно положение от област Кърджали получават безплатен обяд в рамките на програмата на Българския червен кръст (БЧК) „Топъл обяд”. Това каза за БТА директорът на Областния съвет на БЧК Светломира Димитрова.

Тя допълни, че изпълнението на програмата е започнало преди дни – от 1 декември. За всеки учебен ден учениците ще имат купон за обяд, с който ще се хранят в училищния стол до края на май 2026г. Тази година децата са от училище „Н.Й Вапцаров“ в крумовградското село Горна кула, а подборът им е по предложение на ръководството на училището, съобразено с условията на програмата.

Светломира Димитрова припомни, че програмата се реализира на територията на област Кърджали за петнадесета година. Всяка година тя подпомага ученици в неравностойно положение от различни общини на областта. За времето на реализация е преминала през всички тях поне по веднъж. През изминалата учебна година в програмата на БЧК „Топъл обяд“ са били включени отново 30 деца от Средно училище „Васил Левски“ в Ардино.