Възможни са затруднения при преминаването на МПС на преходите с Гърция заради стачни действия на територията ѝ, предупреждават от "Гранична полиция"

Таня Петкова
Снимка: Кореспондент на БТА в Петрич Деница Кючукова, архив
София,  
07.12.2025 08:16
 (БТА)

Във връзка със стачните действия на гръцка територия са възможни затруднения при преминаването на моторни превозни средства през граничните преходи с Гърция, съобщава на сайта си Главна дирекция "Гранична полиция". Информацията е към 6:00 часа сутринта.

На границата с Турция трафикът е интензивен на ГКПП "Капитан Андреево" и на ГКПП Лесово на изход за товарни автомобили.

На границата с Румъния движението е нормално на всички гранични преходи.

Движението е нормално на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония: 

Трафикът е нормален на всички гранични пунктове със Сърбия.

 

 

   

