Възможни са затруднения при преминаването на МПС на преходите с Гърция заради стачни действия на територията ѝ, предупреждават от "Гранична полиция"

site.btaВъзможни са затруднения при преминаването на МПС на преходите с Гърция заради стачни действия на територията ѝ, предупреждават от "Гранична полиция"
Във връзка със стачните действия на гръцка територия са възможни затруднения при преминаването на моторни превозни средства през граничните преходи с Гърция, съобщава на сайта си Главна дирекция "Гранична полиция". Информацията е към 6:00 часа сутринта.
На границата с Турция трафикът е интензивен на ГКПП "Капитан Андреево" и на ГКПП Лесово на изход за товарни автомобили.
На границата с Румъния движението е нормално на всички гранични преходи.
Движението е нормално на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония:
Трафикът е нормален на всички гранични пунктове със Сърбия.
/ТНП/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина