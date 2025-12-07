Музиката и дипломацията съчетава американската пианистка Полин Янг, която ще свири на „концерт на възглавници“ в София

Американската пианистка Полин Янг ще свири днес пред публиката на „Концерти на възглавници“ в София, съобщиха организаторите от „София арт институт“. Младата музикантка започва кариерата си като дете и още на 11 години дебютира в Карнеги Хол.

Днес тя ще бъде на сцената заедно с български ученици и студенти по музика. В някои от изпълненията ще ѝ партнира и пианистката Венета Нейнска. Програмата включва творби на Шуман, Пиацола, Гершуин, Чайковски и Брамс.

Полин Янг каза пред журналисти, че е завършила, освен музика, международни отношения и политически науки. Тя е почетен пратеник по изкуствата на САЩ и съчетава успешно дипломацията и музиката. Съвместяването на двете е сбъдната мечта, която по думите ѝ не е вярвала, че може да постигне. Според нея музиката може да свързва различни хора и в това вижда и допирните точки с дипломацията. Разказва, че е пътувала по целия свят и обича да опознава различни хора и култури. Първото ѝ впечатление от България е топлотата на българите, а от кухнята ни най-много харесва киселото мляко.

Пианистката Венета Нейнска, която е артистичен директор на „София арт институт“, отбеляза, че „Концерти на възглавници“ са организирани за първи път преди 15 години. Идеята се е родила, след като самата тя станала майка и е установила, че в България няма къде да се отиде на концерт с малко дете. Така е започнала инициативата и реално това са първите в страната ни камерни концерти за деца и родители, а вместо столове, публиката седи на възглавници. Децата, освен музиката, могат да чуят истории за композитори и музикални инструменти, да танцуват, да рисуват. Според организаторите тези събития са подходящи и за бебета, и за по-големи деца.

Целта на „София арт институт“ е да промени заниманията с изкуства за деца и възрастни в България, като разшири общността от хора със знания, вкус и траен интерес към културата, коментира Нейнска.

Една от инициативите е „Хорова академия“, в която деца и възрастни могат да изпитат удоволствието от пеенето, да развиват артистичните си таланти и да срещнат нови приятели. Те започват от началните вокални упражнения и стигат до първите записи и концерти пред публика под ръководството на професионални хорови диригенти. През 2026 г. плановете са за „Семейна хорова академия“. В заниманията ще могат да участва всички членове на едно семейство, които искат да пеят заедно.

За любопитни деца и младежи между 8 и 18 години е клуб „Култура“, в който всяка седмица могат да се запознаят с интересни факти за различна историческа личност - философ, музикант, учен. Стремим се да ги научим, че имат право, даже са длъжни, да изграждат собствено мнение, отбеляза Венета Нейнска и добави, че богатата обща култура и умението да мислиш критично създават бъдещи лидери.