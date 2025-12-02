Оставката е неотложна, предсрочните избори са единственият изход напред, каза президентът Румен Радев

Оставката е неотложна, предсрочните избори са единственият изход напред. Това каза президентът Румен Радев в обръщение към българския народ.

България има нужда от реална промяна, която да води до оздравяване на държавността. Това, което сегашната сглобка не може да направи, заяви той.

Радев коментира протестите срещу проектобюджета за предстоящата година, като подчерта, че те обхващат хора от всички поколения и са израз на гражданска позиция. „Опитите протестът да бъде представен като бунт срещу бюджета подценяват самото събитие. Твърденията, че това е бунт само на младите, омаловажават процеса. На площада бяха хора от всички поколения“, каза президентът.

„Българите надигнаха глас срещу похитената държава, корупцията, беззаконието и отказа на политическата класа да чуе гласа им. Срещу управление чрез пари, компромати и страх. Срещу самодоволството на олигархията. Срещу безпринципна сглобка, която разделя обществото им на два етажа – този на властимащите и този на излъганите и огорчени избиратели“, заяви още държавният глава.

Той се обърна с думите: „Господа олигарси, този път вие подценихте търпението на ветераните от прехода. Не отчетохте и порива на хиляди млади хора, които милеят за България и които се включиха в демократичния процес“.

Президентът се обърна и към участниците в протестите: „Скъпи сънародници, всички вие, които изпълнихте площадите, и останалите, които по една или друга причина не заявихте своята позиция, но живеете, работите и учите в родината и понасяте несгодите на несправедливостите на нашето българско битие, обръщам се към всички вас с вярата, че няма да пропилеем този шанс да променим България“.

По думите на президента ще ни трябва единение, воля и мъдрост, за да опазим гражданския мир от провокациите. „Знаем от опит защо сме се събрали. Знаем също така от миналото, че всеки опит за приватизиране на протеста ограбва надеждите на мнозинството“, посочи още той. В заключение Радев каза, че България има нужда от радикална и реална промяна, която да възстанови доверието в институциите и правото.

Вчера протест изпълни площада пред сградите на президентството, Народното събрание и Министерския съвет. Граждани протестираха срещу проектобюджета за 2026 г. в София и в други градове на страната. В късните часове в столицата имаше и безредици.

По-рано днес Министерският съвет предложи на Народното събрание да приеме решение за оттегляне Законопроекта за държавния бюджет за 2026 година.