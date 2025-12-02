Щетите от повредените контейнери и антипаркинг колчета от вандалските прояви снощи са над 80 000 лв., съобщи директорът на Столичния инспекторат

Щетите от повредените контейнери и антипаркинг колчета при вандалските прояви снощи възлизат на над 80 000 лв. по сметки до момента. Това съобщи на брифинг пред Столичната община Николай Неделков, директор на Столичния инспекторат.

Изгорелите и повредени контейнери са на стойност 40 000 лв., на толкова се оценяват и повредените антипаркинг елементи, каза Неделков. Той информира, че има изгорели или счупени над 70 контейнера и улични кошчета, над 180 изкъртени или изгорели ограничители на велоалеи, 30 антипаркинг колчета. Около 15 кв. м жълти павета са изкъртени, има над 20 кв. м повредена тротоарна настилка, изкъртени са пет броя пътни знака. Отделно има счупени капаци на експлоатационните дружества, допълни директорът на инспектората. Счупени са прозорци на трамваи, но щетите още не са оценени, посочи Николай Неделков.

Протест изпълни снощи площада пред Президентството, Народното събрание и Министерския съвет. Граждани протестираха срещу проектобюджета за 2026 г. в София и в други градове на страната. Организатор на недоволството бяха от "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ), а поводът – отказът на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов да бъде изтеглен от парламента вече внесения проектобюджет за следващата година. В късните часове в столицата имаше и безредици. Хора с покрити лица хвърляха бутилки по полицията и събаряха контейнери по бул. "Ал. Дондуков" в София. Част от тях чупиха и различни предмети. Хората, дърпащи контейнерите, също бяха с покрити лица. Чуха се гърмежи от пиратки и бомбички и бяха запалени димки.