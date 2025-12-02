Двама мъже са задържани в ямболското село Завой за притежание на наркотици

Двама мъже са задържани в село Завой, община Тунджа (Ямболско), за притежание на наркотично вещество - пико, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на полицията. В жилището, ползвано от по-възрастния – на 52 години, е установено също незаконно прикачване към електропреносната мрежа и включена машина за криптовалута, както и 32 патрони 22-и калибър, барут и пневматична пушка, без документи.

Служители на Районното управление в Тунджа са извършили проверка на адреса по постъпила информация за престъпления, свързани с наркотични вещества. В жилището са намерени 15 грама жълто кристалообразно вещество - пико. По случая е образуваното досъдебно производство.

В същия имот, при проверката е установен 39-годишен мъж, които е държал в себе си около два грама пико. Наркотичното вещество е предадено на разследващите, работата по случая продължава, допълват от полицията в Ямбол.

В края на октомври криминалисти задържаха 41-годишен мъж в Ямбол за притежание на около един килограм марихуана. По-рано същия месец при специализирана полицейска операция беше установен и задържан мъж на 42 години, превозвал над осем килограма метамфетамин.