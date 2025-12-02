Общо 942 шофьори са проверени в хода на специализирана полицейска операция от 15 до 30 ноември в Шуменско

Общо 942 водачи на автомобили са проверени в Шуменско в хода на специализираната полицейска операция за контрол над шофьорите за шофиране след употреба на алкохол и/или наркотични вещества и техни аналози, която се реализира от 15 до 30 ноември, съобщи говорителят на Областната дирекция (ОД) на МВР - Шумен Ася Йорданова.

Установени са 21 водачи, седнали зад вола след употреба на алкохол, и един- след употреба на наркотични вещества, както и 11 нарушения, в които водачите не са имали сключена застраховка „Гражданска отговорност“.

За времето от 26 до 28 ноември в районите на детски градини и училища са извършени 123 проверки. За констатирани нарушения по Закона за движение по пътищата са наложени 21 глоби с фиш, съставени са 10 акта за установени административни нарушения.

Деветима водачи са санкционирани за това, че са били без поставен предпазен колан, четири от нарушенията са за непоставен колан на пътниците в автомобила. За престой на автомобил на по-малко от 5 метра от пешеходна пътека са глобени двама водачи. Глоба е наложена и на пешеходец, който ползвал мобилен телефон по време на пресичане, допълни Йорданова.

Както БТА съобщи, проверки по метода на широкообхватния контрол имаше на 28 ноември т.г. в село Климент, община Каолиново. Полицейска операция за ограничаване на предпоставките за пътнотранспортни произшествия с участието на уязвими участници в движението се проведе до 30 ноември в Шумен.