Протестът беше с доста хора, ние сме с широко отворени очи за случващото се, каза Румен Христов от ГЕРБ – СДС

Протестът беше с доста хора, ние сме с широко отворени очи за това, което се случва, каза председателят на СДС и зам.-председател на ПГ на ГЕРБ -СДС Румен Христов в ефира на Българската национална телевизия.

"Реагирахме след първия протест за промени в бюджета. След недоволството на работодатели и синдикати се съгласихме да приемем стъпки за промяна по него. Надявам се на днешната среща този диалог да продължи и да стигнем до съгласие", посочи Христов.

По думите му е било очаквано исканията на опозицията да ескалират. Опозицията има право да организира протести, ние не можем да се сърдим. Въпросът беше да бъде мирно, допълни той.

“Нетърпението на опозицията и разчистването на пътя за Румен Радев е това, което тласка толкова много хора на улицата", каза Христов. Според него при едни предсрочни избори той ще се появи на политическия терен.

По повод поисканата вчера оставка на министъра на вътрешните работи, Христов посочи, че няма да му искат оставката. Ние стоим зад Даниел Митов, той е наше предложение, заместник-председател на партия ГЕРБ и уважаван колега, каза Христов.