Интензивен е трафикът на граничен пункт „Капитан Андреево“ на изход за товарни автомобили, съобщиха от „Гранична полиция“

Маргарита Колева
Снимка: БТА/ архив
София,  
02.12.2025 07:27
 (БТА)

На границата с Турция трафикът е интензивен на Граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“ на изход за товарни автомобили, съобщава Главна дирекция „Гранична полиция“ на сайта си. 

На останалите гранични пунктове с Турция, както и на граничните пунктове с Република Северна Македония и Сърбия трафикът е нормален.

Нормално се осъществява преминаването и през граничните преходи с Румъния и Гърция. На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска  влизането на външни лица в обекта, допълват от „Гранична полиция“.

/МК/

