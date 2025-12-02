Профилактични прегледи и скринингови изследвания от столичен специалист ще се извършват в Ловеч

Профилактични прегледи и скринингови изследвания за остеопороза, профилактика на рак на гърдата, образна диагностика на щитовидната жлеза и ехографска диагностика на коремни органи ще се извършват в Ловеч на 3 декември, съобщават от общинската администрация. Профилактиката е по програма „Здраве за всички”.

Диагностиката и консултантската дейност ще се осъществи на втория етаж в Младежкия дом от д-р Любомир Дамянов от „Медицински център за човешка репродукция" ООД – София. Той е и председател на Асоциацията на българските акушер-гинеколози.

Ловчалии ще имат възможност да направят компютърно изследване на костна плътност за остеопороза, ехографски изследвания на гърдите за рак на млечната жлеза и на щитовидната жлеза, както и подробно ехографско изследване на коремните органи – черен дроб, жлъчен мехур, далак, панкреас, бъбреци, пикочен мехур и простатна жлеза при мъжете, и матка и яйчници при жените. Необходимо е предварително записване на час.

Същите прегледи и изследвания бяха извършени в Ловеч и преди малко повече от месец. Тогава заради многото желаещи беше обявена и втора дата.