Кореспондент на БТА във Враца Лиляна Рашкова
Във Враца подготвят честване на 35-ата годишнина от създаването на Съюза на инвалидите
Председателят на Общинската организация във Враца на Съюз на инвалидите в България Жасмина Баръмова Снимка: Кореспондент на БТА във Враца Лиляна Рашкова/архив
Враца,  
02.12.2025 06:30
Подготвяме тържество, с което ще отбележим 35-ата годишнина от създаването на Съюза на инвалидите в България (СИБ), каза за БТА председателят на общинската организация във Враца Жасмина Баръмова. По думите ѝ празникът ще бъде на 2 декември, в навечерието на Деня на хората с увреждания – 3 декември. 

Ще представя информация за история на нашата общинска организация, ще си спомним за председателите през годините, добави Баръмова. Подготвили сме няколко стихове и песни на наши членове, каза още тя. На следващия ден около сто души ще отбележат заедно на празненство 3-ти декември. 

Нина Ангелова е на 48 години и от шестнадесет годишна членува в общинския клуб във Враца. За БТА тя каза, че се чувства добре, идва всяка сряда в клуба, защото получава полезна информация. Седемдесет и шест годишният Николай Николов е в организацията във Враца от създаването ѝ. Помня когато бяхме в "Комплекса" и как се събирахме там, каза той за БТА. Според него възможността хората с увреждания да се виждат, да общуват, да пътуват заедно помага за социализацията им. 

Жасмина Баръмова е координатор на СИБ в област Враца. По думите ѝ организации има в Селановци, Роман, Мездра, Бяла Слатина, Малорад, а членовете са повече от 700 души. Над 170 са членове във врачанската общинска организация. 

Съюзът на инвалидите в България има над 26 032 членове с различни видове увреждания. Организацията има структури в над 300 населени места и се е утвърдила като национална представителна организация.

