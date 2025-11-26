Община Свиленград предоставя безвъзмездно на държавата пет язовира, реши Общинският съвет

Община Свиленград вече няма да поддържа и стопанисва пет язовира, като ги предоставя безвъзмездно на държавата, реши Общинският съвет на 38-то си редовно заседание.

На територията на общината има 76 язовира. Общината не разполага с достатъчно финансов ресурс за стопанисване, поддръжка и експлоатация на всички водоеми, пише в докладната с предложението.

Бе решено на държавата да се предоставят язовирите: "Кору баши" до село Младиново, "Ташлъка", "Барата" и "Дерин дере" в землището на село Райкова могила и "Порделата" до село Мезек.

Кметът Анастас Карчев каза за БТА, че още няколко язовира в общината са дадени под аренда и за тях се грижат наелите ги.

В проекта за дневен ред на сесията бяха залегнали 22 точки, като в началото на заседанието бе добавена още една докладна. Гласувано бе предложение за именуването на улици в седем села в общината - Генералово, Димитровче, Костур, Лисово, Райкова могила, Чернодъб и Щит. Мотивите бяха, че въвеждането на обозначения е наложително по ред причини - административни цели, издаване на документи, преброяване на населението, идентификацията на имоти и дори улесняването на GPS навигацията.

Общинските съветници одобриха кандидатстване по целева програма за подобряване на базата на Домашния социален патронаж, като бенефициент е Фонд "Социална закрила". Във внесения документ бе уточнено, че социалното звено в момента е с капацитет 320 души, които живеят в 17 населени места.

Сред докладните, свързани с разпореждане с общинска собственост, бе предложение за принудително отчуждаване на частен имот. Целта е окрупняване на терен с борова гора, като плановете на администрацията са за изграждане на нов парк. Съгласно взетото решение, собственичката на 391 квадратни метъра терен ще получи обезщетение от близо 30 000 лева.

Променена бе методиката за определяне на началните базисни цени за отдаване под наем на общински жилищни и нежилищни имоти, като цените им се превалутират в евро.