site.btaЗапочна редовното заседание на правителството
Започна редовното заседание на правителството, на което ще бъде обсъден проект на Решение за освобождаване на председателя на Държавната агенция "Безопасност на движението по пътищата" (Малина Крумова) и за определяне на временно изпълняващ длъжността председател на Държавната агенция "Безопасност на движението по пътищата", съобщиха от пресслужбата на кабинета.
В дневния ред е проект на решение за предложение до президента на България за издаване на Указ за награждаване на военнослужещ с висше офицерско звание. С друг проект на решение до президента се предлага издаването на Указ за освобождаване от длъжност и от военна служба на офицер от висшия команден състав.
Национален план за инвестиции в европейската отбранителна промишленост по линия на инструмента на Европейския съюз "Мерки за сигурността на Европа (SAFE) чрез укрепване на европейската отбранителна промишленост" и подаване на искане за финансова помощ до Европейската комисия също предстои да обсъдят министрите от кабинета.
/ЛРМ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина