Започна редовното заседание на правителството, на което ще бъде обсъден проект на Решение за освобождаване на председателя на Държавната агенция "Безопасност на движението по пътищата" (Малина Крумова) и за определяне на временно изпълняващ длъжността председател на Държавната агенция "Безопасност на движението по пътищата", съобщиха от пресслужбата на кабинета.

В дневния ред е проект на решение за предложение до президента на България за издаване на Указ за награждаване на военнослужещ с висше офицерско звание. С друг проект на решение до президента се предлага издаването на Указ за освобождаване от длъжност и от военна служба на офицер от висшия команден състав.

Национален план за инвестиции в европейската отбранителна промишленост по линия на инструмента на Европейския съюз "Мерки за сигурността на Европа (SAFE) чрез укрепване на европейската отбранителна промишленост" и подаване на искане за финансова помощ до Европейската комисия също предстои да обсъдят министрите от кабинета.