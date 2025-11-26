Община Павел баня започва кампания по раздаване на съдове за битови отпадъци за домакинствата. Това съобщава кметът Иса Бесоолу на официалната си фейсбук страница. От администрацията са закупили нови 700 кофи за смет и 150 контейнери, като раздаването им ще бъде поетапно.

Всеки, който желае да получи съд за битови отпадъци, трябва да подаде заявление, посочва кметът. За селата този документ се подава в съответното кметство, а за града - в сградата на общинска администрация. Условието е преди това желаещият да е платил своята такса “битови отпадъци”.