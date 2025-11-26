site.btaОбщина Павел баня започва кампания по раздаване на съдове за битови отпадъци за домакинствата
Община Павел баня започва кампания по раздаване на съдове за битови отпадъци за домакинствата. Това съобщава кметът Иса Бесоолу на официалната си фейсбук страница. От администрацията са закупили нови 700 кофи за смет и 150 контейнери, като раздаването им ще бъде поетапно.
Всеки, който желае да получи съд за битови отпадъци, трябва да подаде заявление, посочва кметът. За селата този документ се подава в съответното кметство, а за града - в сградата на общинска администрация. Условието е преди това желаещият да е платил своята такса “битови отпадъци”.
