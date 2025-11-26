Подробно търсене

Община Павел баня започва кампания по раздаване на съдове за битови отпадъци за домакинствата

Кореспондент на БТА в Казанлък Ралица Стефанова
Община Павел баня започва кампания по раздаване на съдове за битови отпадъци за домакинствата
Община Павел баня започва кампания по раздаване на съдове за битови отпадъци за домакинствата
Снимка: кореспондент на БТА в Търговище Екатерина Христова
Павел баня,  
26.11.2025 09:05
 (БТА)

Община Павел баня започва кампания по раздаване на съдове за битови отпадъци за домакинствата. Това съобщава кметът Иса Бесоолу на официалната си фейсбук страница. От администрацията са закупили нови 700 кофи за смет и 150 контейнери, като раздаването им ще бъде поетапно.

Всеки, който желае да получи съд за битови отпадъци, трябва да подаде заявление, посочва кметът. За селата този документ се подава в съответното кметство, а за града - в сградата на общинска администрация. Условието е преди това желаещият да е платил своята такса “битови отпадъци”.

/ТНП/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:36 на 30.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация