За трета поредна година в Казанлък ще се състои състезанието по майсторско управление на автомобил за млади шофьори Drive Safe ("Шофирай безопасно"). Това съобщиха за БТА организаторите от местната фондация "Алтернатива на гражданите".

Надпреварата, организирана със съдействието на инструкторите от казанлъшката школа "Автопрактик" ЕООД, ще се състои на 15 ноември на централния паркинг на завод "Арсенал".

Състезанието е в две категории – за жени и за мъже, като участниците ще са на възраст до 23 години. Всеки от тях ще шофира учебен автомобил, с който трябва да премине по предварително подготвеното трасе. Наградени ще бъдат тези, които успеят да преминат по маршрута най-бързо, без наказателни или с минимален брой наказателни точки, посочиха организаторите.

Наградените в двете категории ще получат ваучери за гориво на стойност от 150, 100 и 50 лева, а в състезанието могат да се включат всички младежи, които представят шофьорски книжки.

Във второто издание на надпреварата участваха 30 младежи, а според организаторите тази година също се очаква голям интерес. Целта на инициативата Drive Safe е както да даде поле за изява на младите, така и да популяризира безопасното и разумно шофиране, за да се предотвратят транспортните инциденти по пътищата.