Реагентите за пречистване на водата в Брезник са одобрени от Министерството на здравеопазването, каза управителят на „Водоснабдяване“

Всички използвани реагенти при пречистването на питейната вода в Брезник са напълно разрешени и одобрени от Министерството на здравеопазването. В това увери управителят на общинско дружество „Водоснабдяване“ ЕООД инж. Даниела Костадинова. Тя направи изказване по повод зачестилите въпроси и спекулации около режимното водоподаване в града по време на извънредното заседание на Общинския съвет.

Управителката разясни, че заедно със свой колега, физик, са разработили собствена технология за пречистване на водата в пречиствателната станция на Брезник от наличие на манган и арсен, която обмислят да патентоват. По думите ѝ обаче основният проблем в момента не е в качеството, а в количеството на водата, постъпваща в питейния язовир „Красава“.

„Нещата не се подобряват съществено. Използвахме всички възможни решения, както теоретични, така и практически, но количеството остава крайно недостатъчно“, обясни управителката.

В момента дружеството черпи между шест и седем литра вода в секунда от подземни източници и добавя допълнителни количества вода от язовира според нивото му. Въпреки това водоемът се пълни твърде бавно. Към момента общият му обем е 716 240,4 кубически метра, от които полезният е едва 271 240,4 куб. м.

„Притоци практически няма. Язовир „Красава“ се захранва от река Грълска и чрез деривация от река Конска, но за съжаление в последните месеци вода няма“, уточни Костадинова.

Тя подчерта, че дружеството е подложено на редовни проверки от различни институции, които са констатирали добро техническо състояние на съоръженията и отлично поддържане на санитарно-охранителните зони.

Костадинова изнесе и данни от автоматизираната станция на „Водоснабдяване“ ЕООД Брезник за количеството валежи от началото на годината до октомври в района на язовир „Красава“. Според тях то е ниско, а по месеци е, както следва: януари - 3 литра на кв. м; февруари – 4,6; март - 35; април - 47; май - 85,5; юни - 31,2; юли - 6,6; август - 30,8; септември - 30; октомври - 152,8 литра.

„Положението е тревожно, но се надяваме през следващите месеци да има повече дъждове и снеговалежи, за да преминем към по-нормален режим на работа“, каза още Костадинова.

Въпреки усилията общинската фирма продължава да работи на загуба - с около 50 процента по-ниски приходи и нараснали разходи заради необходимостта от интензивно пречистване на водата, допълни управителката.