Катастрофа с три автомобила наложи временни ограничения на главен път Кърджали - Маказа в района на спирка Джебел

Движението по път I-5 Кърджали - Маказа в района на спирка Джебел временно се осъществява в една лента поради изтегляне на катастрофирал автомобил, съобщават от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“.

За БТА от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Кърджали казаха, че пътното произшествие е между три автомобила – „Хюндай“, „Сеат“ и „Мерцедес“. Няма пострадали. По първоначални данни, причина за инцидента е поднесъл автомобил по време на движение. Работата по изясняване на случая продължава. И към момента трафикът се регулира от пътна полиция.