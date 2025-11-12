Обявените свободни работни места за специалисти с висше образование за град Стара Загора са 36

Обявените и незаети свободни работни места за специалисти с висше образование за град Стара Загора към днешна дата са 36. Това съобщиха от Дирекция „Бюро по труда“ (ДБТ) в Стара Загора.

Сред висококвалифицираните специалисти са търсени такива в сферата на медицината, за които има общо 13 незаети свободни работни места. От тях пет са за лекари, две за акушерки, три за медицински сестри, две за фармацевти и едно за рентгенов лаборант. Сред най-търсените са и хора с висше образование в сферата на строителството, където има общо шест свободни работни позиции за инженери, технически ръководители и техници. В Стара Загора са необходими още петима учители, инженери в различни специалности в електрообзавеждането и автоматизацията. Останалите свободни работни места за хора с висше образование са за счетоводител, технолог на пластмасите, специалист по качество и сервизен техник.

Сред останалите свободни работни позиции са за лични и социални асистенти, ковачи, обслужващ персонал в транспорта, монтажници, персонал, обслужващ клиенти, оператори на машини и помощници в приготвянето на храна.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители. "Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента.

По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА в края на юли заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.