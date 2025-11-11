Демонстрационните занятия са сред ефективните форми на превантивна дейност при деца и младежи, отчитат от пожарната в Търговище

Демонстрационните занятия са сред най-интересните и ефективни форми на превантивна дейност при деца и младежи. Изводът е на ръководството на Регионалната дирекция (РД) "Пожарна безопасност и защита на населението" (ПБЗН) след периодичен анализ по отношение на превантивната дейност по пожарна безопасност с подрастващи. Това съобщи за БТА говорителят на Областната дирекция (ОД) на МВР в Търговище Ани Кръстева.

Повишаване на информираността на подрастващите за това как адекватно да се реагира при възникване на пожари, бедствия и различни кризисни ситуации, както и как да се действа за ограничаване на предпоставките за такива е основно направление в превантивната дейност на служителите на РДПБЗН в Търговище и на четирите районни служби в състава ѝ. Данните на дирекцията за последната година сочат увеличаващ се брой на занятията с деца от детски градини и ученици от училища в областта, свързани със защитата при бедствия, пожари и извънредни ситуации, каза Кръстева.

Като ефективни и интересни за младите хора форми в противопожарните служби отчитат демонстрационните занятия, при които ученици или деца от детски градини се запознават на място с техниката, която огнеборците използват, и научават повече за професията на пожарникаря.

Информационните превантивни мероприятия се реализират под различни форми и по предварително изготвени графици, съвместно с ръководствата на детските и учебни заведения. Организират се беседи, демонстрации, предоставят се презентационни материали, свързани с пожарната безопасност и защитата при бедствия, както и с идеите на доброволчеството с цел приобщаване на по-голям брой млади хора към каузата. Поощрява се участието в младежките противопожарни отряди "Млад огнеборец", както и в националния конкурс за детска рисунка на тема "С очите си видях бедата", организиран от Главна дирекция ПБЗН, в чиито заключителни етапи през последните години редовно са отличавани и деца от област Търговище.

От РДПБЗН-Търговище отчетоха, че по-рано през годината служители на дирекцията бяха включени като лектори в едноседмичен обучителен лагер в Регионалния СТЕМ център в село Ястребино, организиран от ОДМВР-Търговище. Пред 25 деца от различните общини в областта бяха представени теми, свързани със защита при бедствия, с устройството и работата с уредите за първоначално гасене. На място те получиха възможност да се запознаят с оборудването на пожарен автомобил и да облекат защитно облекло.

За популяризиране на професията тази година от пожарната в Търговище изложиха част от техниката, която служителите ползват при овладяване на пожари и кризисни ситуации в центъра на града. Всеки желаещ можеше да я види, пипне, да се качи в кабината на автомобила, да разгледа оборудването му, да разгърне и сгъне отново противопожарния шланг. Тази възможност вчера имаха и седмокласници от Първо основно училище "Христо Ботев" в Търговище, с класен ръководител Денислава Йорданова.