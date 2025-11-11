Правителството пое ангажимент да съдейства за реализирането на ключова за Смолянския регион пътна инфраструктура

Изграждането на скоростен път от Асеновград до Смолян и подобряването на транспортната достъпност на населените места в района на Родопите обсъди министър-председателят Росен Желязков с председателя на парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Николай Нанков и народните представители от Смолян Красимир Събев и Халил Летифов. Това съобщиха от правителствената информационна служба.

В работното съвещание участваха още министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, председателят на Управителния съвет на Агенцията „Пътна инфраструктура“ Йордан Вълчев, кметът на Смолян Николай Мелемов, кметовете на населените места от областта, областният управител на област Смолян Захари Сираков.

Правителството пое ангажимент да съдейства за реализирането на ключовата за региона пътна инфраструктура, информираха от пресслужбата на Министерския съвет. От 2026 година започват процедурите по възлагане на изготвения технически проект. Целта е в максимално кратки срокове да е готово частичното разширяване с трета лента на пътя Асеновград – Смолян, включително обхода на Чепеларе. Заедно с това се изготвят технически проект и всички необходими процедури за допълнително увеличаване на габаритите, така че целият път да бъде разширен до четирилентов скоростен път.

В рамките на срещата беше подчертан също потенциалът за развитие на региона чрез привличане на повече инвестиции и създаване на трайни работни места. Поставен беше акцент върху значението на транспортната свързаност за подобряването на условията за създаване на бизнес.

Агенция "Пътна инфраструктура" напредва с етапите за окончателно одобрение на проекта за скоростния път към Смолян, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов през октомври. Той уточни, че проектът предвижда проектиране на трета лента по трасето Асеновград – Смолян, където това е технически възможно.