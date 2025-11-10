Над 30 процента от обявените свободни работни места от бюрото по труда в Кърджали са за висшисти

Малко над 30 на сто са заявените свободни работни места за специалисти с висше образование в дирекция „Бюро по труда“ – Кърджали, казаха за БТА от дирекцията.

Основен дял от тях са за лекари, сред които немалка част - за педиатри. От 33 свободни позиции за висшисти местата за медици са 22.

Основна част от заявените свободни места от работодателите са за кадри със средно образование – 66 от 102 заявени за настоящата седмица. Най-търсени са машинните оператори както в машиностроенето, така и в шивашкия сектор, шивачи, заварчици, както и лични асистенти.

За хора с основно и по-ниско образование се търсят общо трима работници.

Освен обявените свободни работни места, от дирекция „Бюро по труда“ припомнят, че от 18 септември Агенцията по заетостта започна прием на заявления от желаещи да се включат в проект „Избирам България – Компонент 1“, финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 – 2027.

В средата на годината Агенцията по заетостта стартира изпълнението на нов проект „Младежки практики“, насочен към младежи на възраст от 16 до 29 години включително. Проектът осигурява възможност за включване в практика на реално работно място на безработни, неактивни и търсещи работа, в това число учащи.

Приемат се заявления и за безплатни обучения с ваучери за безработни и неактивни хора. Курсовете се финансират по проект „Започвам работа“ – Компонент 2 – „Обучение“.

Продължава приемът на заявления за обучение с ваучери за придобиване на дигитални умения по ключова компетентност 4 „Цифрова компетентност“.

От подкрепа могат да се възползват и родителите на малки деца чрез проект „Родители в заетост“, финансиращ наемането на детегледач за отглеждане на малко дете и осигуряващ заетост за наетите за детегледачи.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

"Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.