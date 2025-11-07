Започна ремонт на пътя за шуменското село Велино за над 6,2 млн. лв.

Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Шумен Станимир Савов
Символична първа копка на ремонта на пътя за с. Велино. Снимки: Кореспондент на БТА в Шумен Станимир Савов
Шумен ,  
07.11.2025 17:03
 (БТА)

Кметът на община Шумен Христо Христов направи символична първа копка на ремонта на пътя за с. Велино в центъра на населеното място, в присъствието на кмета на селото Росен Господинов, на жители на населеното място, представители на общинската администрация в Шумен, на изпълнителя „Автомагистрали - Черно море“ АД и на строителния надзор.

Пътят започва от разклона за населеното място, след с. Царев брод, преминава през центъра на Велино и завършва на 800 метра след табелата за края на селото. Общата дължина на ремонта е близо 12 км.

"Една община е силна, когато изпълнява обещанията си пред хората. Аз обещах този път на жителите на Велино и днес сме ви събрали тук, за да ви докажем, че сме пристъпили към реални действия, започвайки ремонта. Стремим се да ви показваме резултати. Вие сте дали много за Шумен и за село Велино, и този път, който сега започваме да ремонтираме, е признателност за труда и усилията, които през годините сте дали на нашата община. Радвам се, че заедно с вас и с кмета ви Росен Господинов, който е много активен, успяваме да променяме Велино и да осигуряваме по-добри условия“, каза Христов на символичната първа копка на ремонта на пътя. Той обеща на жителите на селото да се срещне отново с тях, когато ремонтът завърши – около средата на юли 2026 г.

Ремонтът на пътя се финансира по Инвестиционната програма за общински проекти по чл. 113 от Закона за държавния бюджет. Стойността на проекта е над 6,2 млн. лева, а изпълнител на обекта е „Автомагистрали - Черно море“ АД, отбеляза Нора Чалъкова – директор на дирекция "Устройство на територията“ в Община Шумен. По думите ѝ срокът за изпълнение на ремонтните дейности е 240 календарни дни, считано от днес.

Предвижда се реконструкция и преасфалтиране на двете платна, като те да станат с по-голяма широчина - всяко по три метра. Ще се изградят и банкети по един метър във всяка посока, ще се обособят канавки, ще се извърши почистване на водостоците и ще се подменят бордюри и тротоари в населеното място. По дължината на пътя ще се монтират нови мантинели на указаните по проекта места. Ще се извърши и отводняване на пътното платно с двустранен или едностранен напречен наклон, уточни Чалъкова. 

"Завърши ремонтът на пътя за с. Коньовец, приключват и ремонтните дейности на пътя за Лозево, през Седми километър. Двата обекта предстои да бъдат въведени в експлоатация“, каза за БТА инж. Адриан Бошнаков от „Автомагистрали - Черно море“. Той допълни, че ще се подменят около 5500 кв. м плочки в цялото село и около 2500 кв. м нов бордюр, за да добие Велино нов облик.

 

 

/БИ/

