Мъж пострада при инцидент с eлектрическо превозно средство в Сливен

Мъж пострада при инцидент с електрическо превозно средство в Сливен, съобщиха от ОД на МВР – Сливен.

Инцидентът е станал на 5 ноември, около 18:50 часа, на бул. „Панайот Хитов“ в града. Тридесет и шестгодишен мъж е загубил управление и е паднал, докато се е движил с електрическо превозно средство по обособената велосипедна алея. Пострадалият е настанен за лечение в болнично заведение. По случая е образувано досъдебно производство.

От края на месец октомври до момента служители на РУ – Сливен и сектор „Пътна полиция“ са съставили 49 акта и са иззели 12 индивидуални електрически превозни средства за различни нарушения: 12 за управление в пешеходна зона, 23 за неизползване на предпазна каска, 8 за управление в тъмната част на денонощието, 1 за демонстративно управление без ръце, 1 за липса на светлоотразителна жилетка, 3 случая на придвижване на повече от един човек върху превозното средство и 1 санкциониран родител за дете под 16 години, управлявало електрическо превозно средство.

Както БТА съобщи, водачът на електрическа тротинетка вече е длъжен да има валидна застраховка „Гражданска отговорност“ и превозното средство да е регистрирано. Забранено е електрическите тротинетки да се движат в тъмната част на денонощието. Минималната възраст на водача за управление на електрическа тротинетка вече е шестнадесет години. Досега за лица над 14-годишна възраст се позволяваше да се движат с електрически тротинетки само по велосипедни алеи.