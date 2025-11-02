Предстои изграждане на покрито футболно игрище в района на Спортното училище във Велико Търново

Покрито игрище за Футбол 7 ще бъде изградено в района на Спортно училище „Георги Живков“ във Велико Търново, съобщи в официалната си фейсбук страница кметът на града Даниел Панов. Инвестицията е нова стъпка в създаването на съвременна спортна база, специално насочена към децата и развитието на детско-юношеския футбол в старата столица.

За игрището Община Велико Търново подава проект по Националната програма за споделено финансиране на спортни проекти 2025 г. към Министерството на младежта и спорта, като близо 80 процента от инвестицията ще е по целевата програма.

Покритият терен за Футбол 7 ще е с размери 51 на 38 метра и ще бъде разположен в северния двор на сградата на Спортно училище „Георги Живков“ и Средно училище „Георги Раковски“. В съседство е и тренировъчният стадион „Трифон Иванов“. Покривното покритие ще е изпълнено с термопанели. Конструкцията е проектирана така, че да осигурява естествена светлина през деня, a с LED-осветлението теренът ще се използва пълноценно и през тъмната част на денонощието. Покритото игрище ще е отворено от всички страни, а когато времето е студено и ветровито, чрез прозрачни ветрозащитни щори ще се поддържат оптималните условия за децата.

БТА припомня, че това е поредна стъпка в подкрепа на детско-юношеския футбол във Велико Търново. Преди около година президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов откри нов терен до стадион „Ивайло“ за състезателна и тренировъчна дейност.